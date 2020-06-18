Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі бійця

Фото: ситуація на Донбасі загострилася (mil.gov.ua)

На Донбасі загинув військовий з Волинської області Ілля Струк

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув старший солдат Ілля Струк. Він проходив службу у військовій частині Маріуполя, був гранатометником.

Про це йдеться у повідомленні Волинської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що Струк був уродженцем села Льотниче, Володимир-Волинського району. Вчора він під час бойового чергування отримав кульове поранення, несумісні з життям. Волинська ОДА висловлює співчуття родині та близьким загиблого.

Крім того, командування Військово-морських сил уточнило, що Струк був матросом і загинув під час обстрілу з боку противника.

Відзначимо, напередодні в зоні бойових дій на Донбасі загострилася ситуація; противник за добу здійснив 14 обстрілів в районі населених пунктів Оріхове, Кримське, Шуми, Луганське, Опине, Водяне, Піщовик, Авдіївка, Попасна, Піски і Невельське.

Нагадаємо, в результаті цих обстрілів загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.

Раніше стало відомо, що Офіс президента України підготував поправки до законопроекту про особливий статус Донбасу; поправки стосуються, в тому числі, імплементації так званої "формули Штайнмайєра", яка регулює проведення місцевих виборів.

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Автор: РБК-Україна