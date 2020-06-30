Бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів та гранатометів, є поранені

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Постраждалим захисникам наразі надається належна медична допомога

Від початку доби збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських військових біля Новозванівки та неподалік Невельського. Внаслідок обстрілів осколкове поранення отримали двоє захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил.

Як повідомляється, бойовики з ручних протитанкових гранатометів, мінометів та стрілецької зброї обстріляли позиції ООС неподалік Новозванівки. Вогонь вівся з боку Калинового.

Також у ранковий час окупаційні війська випустили 18 мін по позиціях оборонців біля Невельського.

Українські військові у відповідь на обстріли окупантів відповідали прицільним вогнем з чергових вогневих засобів. Постраждалих захисників оперативно госпіталізували до військово-медичного закладу та наразі їм надається належна медична допомога.

Нагадаємо, у штабі операції Об’єднаних сил повідомили про 10 ліквідованих та 9 поранених зі сторони бойовиків за тиждень.

Крім того, протягом вихідних бойовики цілеспрямовано обстріляли житлові будинки мирних мешканців Донбасу.

Також РБК-Україна повідомляло, що 29 червня бойовики порушили "тишу" 12 разів, унаслідок обстрілів двоє українських військових поранені.

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Автор: Андрій Козловський