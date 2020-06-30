ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів та гранатометів, є поранені

Новини » Надзвичайні події     30.06.2020 - 13:57
Бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів та гранатометів, є поранені
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Постраждалим захисникам наразі надається належна медична допомога

Від початку доби збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських військових біля Новозванівки та неподалік Невельського. Внаслідок обстрілів осколкове поранення отримали двоє захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил.

Як повідомляється, бойовики з ручних протитанкових гранатометів, мінометів та стрілецької зброї обстріляли позиції ООС неподалік Новозванівки. Вогонь вівся з боку Калинового.

Також у ранковий час окупаційні війська випустили 18 мін по позиціях оборонців біля Невельського.

Українські військові у відповідь на обстріли окупантів відповідали прицільним вогнем з чергових вогневих засобів. Постраждалих захисників оперативно госпіталізували до військово-медичного закладу та наразі їм надається належна медична допомога.

Нагадаємо, у штабі операції Об’єднаних сил повідомили про 10 ліквідованих та 9 поранених зі сторони бойовиків за тиждень.

Крім того, протягом вихідних бойовики цілеспрямовано обстріляли житлові будинки мирних мешканців Донбасу.

Також РБК-Україна повідомляло, що 29 червня бойовики порушили "тишу" 12 разів, унаслідок обстрілів двоє українських військових поранені.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся