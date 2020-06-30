ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ситуація на Донбасі: бойовики використали ПТРК, поранені двоє військових

Новини » Надзвичайні події     30.06.2020 - 07:25
Ситуація на Донбасі: бойовики використали ПТРК, поранені двоє військових
Фото: бойові дії (mil.gov.ua)

Окупаційні війська порушили режим тиші 12 разів, у бойовиків також є втрати

На Донбасі обстановка минулої доби, 29 червня, залишалася неспокійною - окупаційні війська порушили "тишу" 12 разів. Унаслідок обстрілів двоє українських військових поранені.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник серед іншого озброєння використав протитанкові ракетні комплекси (ПТРК). Також залучалися міномети, гранатомети, снайперська зброя. У відповідь Об'єднаним силам теж довелося відкривати вогонь.

Як наслідок - розвідка повідомила про двох поранених серед бойовиків. Обстріли велися неподалік Хутору Вільний (двічі), тут, власне, і були застосовані ПТРК.

Противник відкривав вогонь також біля Кримського, Луганського, Південного, поблизу населеного пункту Березове, біля Старогнатівки та у передмісті Мар’їнки.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню один раз поблизу Невельського.

"У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, в українському МЗС не виключають повномасштабний наступ РФ на Україну після голосування за зміни в російську Конституцію.

Як відомо, в Росії від 25 червня почали голосувати за поправки до конституції РФ. Їх прийняття "обнулить" президентські терміни чинного президента Росії Володимира Путіна і зможе дозволити йому залишатися на цій посаді до 2036 року.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся