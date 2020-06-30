Боевики обстреляли позиции ООС из минометов и гранатометов, есть раненые

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Пострадавшим защитникам сейчас предоставляется надлежащая медицинская помощь

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских военных возле Новозвановки и неподалеку Невельского. В результате обстрелов осколочные ранения получили двое защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

Как сообщается, боевики из ручных противотанковых гранатометов, минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС неподалеку Новозвановки. Огонь велся со стороны Калинового.

Также в утреннее время оккупационные войска выпустили 18 мин по позициям защитников возле Невельского.

Украинские военные в ответ на обстрелы оккупантов отвечали прицельным огнем дежурных огневых средств. Пострадавших защитников оперативно госпитализировали в военно-медицинское учреждение, и сейчас им оказывается надлежащая медицинская помощь.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил сообщили о 10 ликвидированных и 9 раненых со стороны боевиков за неделю.

Кроме того, в течение выходных боевики целенаправленно обстреляли жилые дома мирных жителей Донбасса.

Также РБК-Украина сообщало, что 29 июня боевики нарушили "тишину" 12 раз, в результате обстрелов двое украинских военных ранены.

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Автор: Андрей Козловский