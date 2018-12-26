Українських військових на Донбасі за добу обстрілювали 5 разів

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Один український військовий поранений, у бойовиків знищено одного противника

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом минулої доби, 25 грудня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що при цьому зафіксовано два випадки застосування забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема - міномети 120 та 82 мм біля Кримського та Золоте-4. У результаті атак один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 25 грудня одного окупанта було знищено та двох поранено", - додали в ООС.

З початку середи, 26 грудня станом на 7:00 бойовики вже відкривали вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - уточнили в прес-центрі.

Нагадаємо, протягом дня вівторка, 25 грудня, бойовики три рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС. Був поранений один український військовий.