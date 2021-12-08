Бойовики обстріляли ЗСУ та населенні пункти Донбасу 6 разів: зруйновано будинок мирних жителів
Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донбас і населенні пункти. За минулу добу, 7 грудня, збройні формування Російської Федерації здійснили 6 обстрілів, включаючи один обстріл із застосуванням озброєння, забороненого "Мінськом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
У напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також наголошується, що під обстріл потрапили околиці населеного пункту, в результаті чого був пошкоджений приватний житловий будинок.
"Втрат серед цивільного населення немає", - уточнили в ООС.
У бік Новоолександрівки бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. У районі Південного застосували міномети 120-го калібру та стрілецьку зброю.
У районі Нью-Йорка ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Біля Причепилівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових та підствольних гранатометів.
В результаті обстрілів 7 грудня наші бійці не постраждали.
Також зазначається, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо, що 6 грудня бойовики обстріляли наших військових шість разів. Застосовували міномети та гранатомети.
Також повідомлялося, що бойовики стягують військову техніку на Донбас. ОБСЄ відзначає серйозні порушення в Луганській області.