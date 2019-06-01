Бойовики обстріляли окуповане селище на Донбасі

Фото: бойовики на Донбасі (з відкритих джерел)

Бойовики звинувачують в обстрілі українських військових

Російські збройні формування обстріляли населений пункт Сентянівка на окупованій території Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), бойовики обстріляли Сентянівку, щоб дискредитувати українських військових.

За даними спостерігачів СММ ОБСЄ, в результаті обстрілу були пошкоджені декілька будинків на північній та південній стороні вулиці Шевченка. Спостерігачі зафіксували сліди від влучань снарядів на стінах будинків, та дві вирви у полі за 50 метрів від одного з будинків.

"Пошкодження виникли нещодавно внаслідок обстрілу, однак встановити тип застосованого озброєння та напрямок вогню також не вдалося", - йдеться у звіті спостерігачів.

Крім того, місцеві жителів повідомили, що чули звуки обстрілу вранці 29 травня.

"При детальному вивчені інформації, викладеної у звіті, та інформації штабу ООС, а також порядку розміщення позицій підрозділів Об’єднаних сил та збройних формувань Російської Федерації, є підстави рахувати, що зазначений обстріл населеного пункту Сентянівка, який зафіксовано представниками СММ ОБСЄ, є фейковим або інсценованим з метою дискредитації ЗС України", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 31 травня, внаслідок обстріл на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Бойовики 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому російські окупаційні війська застосовували артилерійські системи 122-го калібру та міномети калібру 82 мм.