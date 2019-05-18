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Бойовики обстріляли житлові будинки в Золотому, - СЦКК

Новини » Надзвичайні події    18.05.2019 - 15:15
Бойовики обстріляли житлові будинки в Золотому, - СЦКК
Фото: бойовики обстріляли Золоте на Донбасі (fb.com pressjfo.news)

Обстріл вівся з артилерійських систем 120-го калібру

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомила про обстріл російсько-окупаційними військами житлових будинків в населеному пункті Золоте на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, 17 травня близько 7 години ранку бойовики обстріляли населений пункт Золоте-1 в Луганській області. Обстріл вівся з артилерійських систем калібру 120 мм.

"В ході проведення обстеження мобільною групою УС СЦКК зафіксовано, що по вулиці Лесі Українки від попадання в будинок та розриву артилерійського снаряду калібру 122 мм зруйновано дах, частково пошкоджено стелю, санітарні прибудови, коридор та кухня, вікна у спальні", - розповіли у відомстві.

Бойовики обстріляли житлові будинки в Золотому, - СЦКК

Зазначається, що від обстрілу постраждали сусідні будинки. Спостерігачі зафіксували вибите скло у вікнах житлових та господарчих будівель. Також було зафіксовано 6 слідів від попадання артилерійських снарядів поблизу автомобільного шляхопроводу.

Крім того, українська сторона СЦКК зафіксувала 6 слідів від попадання артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 800 метрів від житлових будинків населеного пункту Золоте-4.

 

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що від початку 18 травня в зоні проведення ООС, в результаті ворожого обстрілу постраждали 2 українських військових. Бойовики стріляли з мінометів поблизу Кримського.

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