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На Донбасі значно зросла інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення

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Донбас, Субота 25 вересня 2021 07:33
На Донбасі значно зросла інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення Фото: на Донбасі значно зросла інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення (flickr.com)
Автор: Анна Полисученко

На Донбасі значно зросла інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 24 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Новолуганського російські найманці двічі здійснили прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Вдруге міномети калібру 120 мм були задіяні поблизу Верхньоторецького, при цьому окупанти випустили 17 снарядів.

Неподалік Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із станкових протитанкових гранатометів.

В бік Лебединського та Новозванівки ворог вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окупанти відкривали щільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Водяного та чотири рази поблизу Золотого-4.

Крім того, біля населених пунктів Водяне та Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.

Також в напрямку населеного пункту Нью-Йорк здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння.

Протягом поточної доби, 25 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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На Донбасі значно зросла інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення
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