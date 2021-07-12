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Бойовики на Донбасі вісім разів порушили "тишу"

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Донбас, Понеділок 12 липня 2021 07:52
Бойовики на Донбасі вісім разів порушили "тишу" Фото: бойових втрат серед українських захисників не було(facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 11 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, в районі Пісків бойовики двічі обстріляли українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік населеного пункту Нью-Йорк бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Широкиного - обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Авдіївки - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Крім того, в районі проведення операції ОС було зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Станом на 7:00 12 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, днем раніше бойовики 11 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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