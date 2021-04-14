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Бойовики на Донбасі понад 10 разів глушили, а також обстрілювали безпілотники ОБСЄ

Новость на русском → Донбас, Середа 14 квітня 2021 10:50
Бойовики на Донбасі понад 10 разів глушили, а також обстрілювали безпілотники ОБСЄ Фото: безпілотники СММ ОБСЄ 10 разів піддавалися глушению з боку бойовиків (twitter.com/osce_smm)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі бойовики більше ніж 10 разів глушили безпілотні летальні апарати Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Також були зафіксовані випадки обстрілу БПЛА спостерігачів.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Про вказані порушення з боку бойовиків Місія ОБСЄ зазначила у своєму звіті від 12 квітня.

Зокрема, факти глушіння безпілотників ОБСЄ зафіксовані поблизу окупованих населених пунктів Донецької області Спартак, Веселе, Бетманове, Михайлівка, Озерянівка, Федорівка та Пантелеймонівка, а також в Луганській області - поблизу Шимшинівки і Мирного.

Крім цього, біля Спартака і Веселого з окупованої території відбулися обстріл БПЛА ОБСЄ. Протиправні дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж всієї лінії розмежування. З приводу цих порушень українською стороною СЦКК надіслано ноту на СММ ОБСЄ", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, вчора бойовики п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі. В результаті один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що Росія за тиждень перекинула на Донбас близько 250 своїх кадрових військових.

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