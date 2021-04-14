Бойовики продовжують накопичувати озброєння та техніку на Донбасі

Російсько-окупаційні сили на Донбасі продовжують накопичувати та переміщувати озброєння і військову техніку. Окупанти роблять це для проведення бойового злагодження та вишколу особового складу.

Про це йдеться у зведенні командування операції Об'єднаних сил.

Як розповіли у штабі, безпілотники спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під час здійснення планових польотів над окупованою територією Донбасу зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння та військової техніки бойовиків.

У штабі нагадали, що такі дії проросійських бойовиків є порушенням підписаних 22 липня 2020 року домовленостей про заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню на Донбасі.