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Бойовики продовжують накопичувати озброєння та техніку на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Середа 14 квітня 2021 18:04
Бойовики продовжують накопичувати озброєння та техніку на Донбасі Фото: окупанти нарощують сили на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

Російсько-окупаційні сили на Донбасі продовжують накопичувати та переміщувати озброєння і військову техніку. Окупанти роблять це для проведення бойового злагодження та вишколу особового складу.

Про це йдеться у зведенні командування операції Об'єднаних сил.

Як розповіли у штабі, безпілотники спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під час здійснення планових польотів над окупованою територією Донбасу зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння та військової техніки бойовиків.

У штабі нагадали, що такі дії проросійських бойовиків є порушенням підписаних 22 липня 2020 року домовленостей про заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, напередодні українська розвідка заявила, що Росія за тиждень перекинула близько 250 своїх військових на окупований Донбас. Також росіяни завезли на територію ОРДЛО понад 2 тисячі тонн пального.

Крім того, окупаційні сили продовжують дистанційно мінувати територію Донбасу. В результаті дій проросійських бойовиків гине цивільне населення.

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