Бойовики обстрілювали безпілотники ОБСЄ на Донбасі

Бойовики на Донбасі обстрілювали безпілотники СММ Організації з безпеки й співробітництва в Європі. Крім того, вони глушили безпілотні летальні апарати спостерігачів ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 14 квітня.

Як повідомили в ОБСЄ, обстріли по безпілотнику зафіксували в районі Оленівки, яка що є непідконтрольною українському уряду. Там спостерігачі чули 12 черг і пострілів зі стрілецької зброї - за оцінкою, вогонь відкрили в напрямку БПЛА.

Також під час цього і попереднього запуску безпілотників, були зафіксовані перешкоди сигналу GPS в результаті можливого глушіння.

Такий же інцидент стався в Олександрівці, що знаходиться у 20 км від окупованого Донецька.

"Спостерігачі чули 4 черги і 8 пострілів зі стрілецької зброї

відповідно (за оцінкою, вогонь відкрили в напрямку БПЛА)", - говориться в повідомленні ОБСЄ.

В Олександрівці також глушили сигнали безпілотника.

Також повідомляється про те, що безпілотники глушили в районі селища Ясна, Сигнальне та інших населених пунктів.