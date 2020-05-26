ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики загострюють ситуацію в напрямку гуманітарних коридорів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     26.05.2020 - 10:58
Бойовики загострюють ситуацію в напрямку гуманітарних коридорів на Донбасі
Фото: прикордонники в зоні ООС (dpsu.gov.ua)

Бойовики обстрілюють позиції українських прикордонників на КПВВ "Маріїнка" і "Майорське"

Російські збройні формування в районі операції Об'єднаних сил обстріляли позиції українських прикордонників, які виконували завдання в рамках гуманітарного дорожнього коридору "Донецьк-Курахове". Бойовики 25 травня випустили 25 снарядів з гранатомета по посту "Маріїнка".

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ГПСУ).

Днями бойовики вже вдавалися до подібних провокацій.

"зокрема поблизу КПВВ "Маріїнка" по позиціях військовослужбовців ДПСУ був відкритий вогонь із протитанкового ракетного комплексу, снаряди розірвалися поруч з військовими. А ще за кілька днів перед цим ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї по прикордонним нарядам поблизу КПВВ "Майорське", - зазначили в ДПСУ.

В результаті обстрілу ніхто з українських прикордонників не постраждав. Вогонь у відповідь військові ДПСУ не відкривали.

"У той же час такі провокаційні обстріли гуманітарних дорожніх коридорів дестабілізують ситуацію. Не дотримання режиму припинення вогню керованими РФ незаконними збройними формуваннями ставить під загрозу можливість перетину лінії розмежування громадянами при важливих життєвих обставинах", - повідомили прикордонник.

Бойовики загострюють ситуацію в напрямку гуманітарних коридорів на Донбасі

Фото: результати обстрілу прикордонного поста (dpsu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу бойовики на Донбасі 16 разів обстрілювали позиції ООС, ніхто з українських військових не постраждав.

Також повідомлялося, що бойовики обстрілюють позиції ООС з житлових кварталів населених пунктів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Государственная пограничная службаДонбасобстрелКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся