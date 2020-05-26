Бойовики загострюють ситуацію в напрямку гуманітарних коридорів на Донбасі

Фото: прикордонники в зоні ООС (dpsu.gov.ua)

Бойовики обстрілюють позиції українських прикордонників на КПВВ "Маріїнка" і "Майорське"

Російські збройні формування в районі операції Об'єднаних сил обстріляли позиції українських прикордонників, які виконували завдання в рамках гуманітарного дорожнього коридору "Донецьк-Курахове". Бойовики 25 травня випустили 25 снарядів з гранатомета по посту "Маріїнка".

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ГПСУ).

Днями бойовики вже вдавалися до подібних провокацій.

"зокрема поблизу КПВВ "Маріїнка" по позиціях військовослужбовців ДПСУ був відкритий вогонь із протитанкового ракетного комплексу, снаряди розірвалися поруч з військовими. А ще за кілька днів перед цим ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї по прикордонним нарядам поблизу КПВВ "Майорське", - зазначили в ДПСУ.

В результаті обстрілу ніхто з українських прикордонників не постраждав. Вогонь у відповідь військові ДПСУ не відкривали.

"У той же час такі провокаційні обстріли гуманітарних дорожніх коридорів дестабілізують ситуацію. Не дотримання режиму припинення вогню керованими РФ незаконними збройними формуваннями ставить під загрозу можливість перетину лінії розмежування громадянами при важливих життєвих обставинах", - повідомили прикордонник.

Фото: результати обстрілу прикордонного поста (dpsu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу бойовики на Донбасі 16 разів обстрілювали позиції ООС, ніхто з українських військових не постраждав.

Також повідомлялося, що бойовики обстрілюють позиції ООС з житлових кварталів населених пунктів.

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Автор: Игорь Литвиненко