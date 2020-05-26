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Боевики обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 10:58
Боевики обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе
Фото: пограничники в зоне ООС (dpsu.gov.ua)

Боевики обстреливают позиции украинских пограничников на КПВВ "Марьинка" и "Майорское"

Российские вооруженные формирования в районе операции Объединенных сил обстреляли позиции украинских пограничников, которые выполняли задачи в рамках гуманитарного дорожного коридора "Донецк-Курахово". Боевики 25 мая выпустили 25 снарядов из гранатомета по посту "Марьинка".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Днями боевики уже прибегали к подобным провокациям.

"В частности вблизи КПВВ "Марьинка" по позициям военнослужащих ГПСУ был открыт огонь из противотанкового ракетного комплекса, снаряды разорвались рядом с военными. А еще за несколько дней перед этим враг открывал огонь из стрелкового оружия по пограничным нарядам вблизи КПВВ "Майорское", - отметили в ГПСУ.

В результате обстрелов никто из украинских пограничников не пострадал. Огонь в ответ военные ГПСУ не открывали.

"В то же время такие провокационные обстрелы гуманитарных дорожных коридоров дестабилизируют ситуацию. Не соблюдение режима прекращения огня управляемыми РФ незаконными вооруженными формированиями ставит под угрозу возможность пересечения линии разграничения гражданами при важных жизненных обстоятельствах", - сообщили пограничник.

Боевики обостряют ситуацию в направлении гуманитарных коридоров на Донбассе

Фото: результаты обстрела пограничного поста (dpsu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что за прошлые сутки боевики на Донбассе 16 раз обстреливали позиции ООС, никто из украинских военных не пострадал.

Также сообщалось, что боевики обстреливают позиции ООС из жилых кварталов населенных пунктов.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Государственная пограничная службаДонбассобстрелКПВВ
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