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На Донбасі доба минула без втрат

Новини » Надзвичайні події     26.05.2020 - 07:21
На Донбасі доба минула без втрат
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 26 травня українські військові поранили чотирьох бойовиків

На Донбасі 25 травня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає.

Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил в Facebook.

Зазначається, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися - вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність", - повідомили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 14 обстрілів. Вогонь вівся неподалік Пісків, Оріхового, Богданівки, Павлополя, Авдіївки, Березового, Мар’їнки та Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Оріхового та Луганського, бойовики здійснили два обстріли із заборонених мінометів калібру 120 мм.

За даними розвідки, 26 травня українські військові поранили чотирьох окупантів.

Минулої доби втрат серед українських військових внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли, втрат немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 24 травня на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.

Також повідомлялось, що бойовики ведуть вогонь по позиціях українських військових з житлових кварталів населених пунктів.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ДонбасООС
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