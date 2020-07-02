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Бойовики на Донбасі облаштовують позиції на ділянці розведення

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 16:52
Бойовики на Донбасі облаштовують позиції на ділянці розведення
Фото: місія ОБСЄ на Донбасі (facebook.com/oscesmm)

СММ ОБСЄ зафіксувала будівельні роботи з боку бойовиків біля Петровського

Представники місії ОБСЄ на Донеччині зафіксували, що бойовики на ділянці розведення сил і засобів №3 в районі селища Петровського почали облаштовувати свої позиції. Ці дії були зафіксовані 29 червня.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, троє бойовиків перебували на колишніх позиціях в районі розведення, двоє з яких перебували в нещодавно виритої частини вже наявної траншеї. В ОБСЄ зазначили, що нова частина траншеї не була зафіксована під час спостереження 7 червня.

"Таким чином, цей факт є ще одним підтвердженням того, що російсько-окупаційні війська продовжують приховано облаштовувати фортифікаційні споруди в межах ділянки розведення сил і засобів № 3 "Петрівське", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений український військовий.

Крім того, протягом червня російські збройні формування на Донбасі втратили 42 бойовиків, ще 58 отримали поранення.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасРозведення сил
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