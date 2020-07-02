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На Донбасі отримав поранення український військовий

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 20:44
На Донбасі отримав поранення український військовий
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Військового евакуювали в медустанову

Бойовики на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли українські позиції. В результаті обстрілу ворожих отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил

Окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Невельське, де і був поранений військовий. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до медзакладу.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділу Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні бойовики вже двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, обстрілявши позиції біля Луганського.

Крім того, бойовики почали облаштовувати свої позиції на ділянці розведення сил "Петрівське".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасООС
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