Бойовики порушили перемир'я, обстрілявши українських військових біля Попасної

Цей факт є свідченням зриву перемир'я з боку російських окупаційних військ

Боевики сегодня утром, с 7.15 до 7.40 обстреливали позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, обстрел из минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 37 боеприпасов осуществлялся в районе города Попасная с временно оккупированного населенного пункта Калиновое-Борщуватое.

"Этот факт является свидетельством срыва перемирия со стороны российских оккупационных войск и пренебрежение ими любых договоренностей. Потерь среди наших военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

Отметим, с полуночи 8 марта на Донбассе начала действовать соглашение о "режиме тишины", которое было согласовано подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины.

Напомним, боевики в течение минувших суток, 8 марта, 1 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.