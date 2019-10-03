ru
ua

Бойовики маскують зброю для приховування порушень "Мінська", - розвідка

Новини » Політика   

Окупанти на Донбасі маскують "Гради"

Бойовики на Донбасі маскують озброєння, аби приховати порушення мінських домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони.

За повідомленням розвідки, російські окупаційні війська приховують порушення "Мінська" у частині, що стосується відведення важкої техніки від лінії зіткнення.

"З 1 жовтня розпочато роботи з маскування відповідно до умов осінньо-зимового періоду артилерійського озброєння, розташованого у районах передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Це - 122-мм реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 122-мм самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубиці "Д-30", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що противник також активізував підготовку бойових розрахунків артилерійських підрозділів шляхом підвищення інтенсивності проведення тренувань з управління вогнем.

Як повідомляло РБК-Україна, бойовики відкривають вогонь, застосовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю - міномети і крупнокаліберну артилерію.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 27 систем залпового вогню "Град" на двох полігонах в окупованій частині Донбасу, які були розміщені з порушенням мінських домовленостей. Також було зафіксовано майже 30 танків та більше десятка артилерійських установок на окупованій території Донецької області.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку на третину Контактна група підписала "формулу Штайнмайєра"
Читати всі новини