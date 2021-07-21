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Бойовики використовують на Донбасі безпілотники для коригування обстрілів, - ООС

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Донбас, Середа 21 липня 2021 18:36
Бойовики використовують на Донбасі безпілотники для коригування обстрілів, - ООС Фото: бойовики на Донбасі коригують обстріли за допомогою безпілотників (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Проросійські бойовики стали активнішими застосовувати безпілотники на Донбасі. Вони використовують БПЛА для розвідки і коригування артилерійського вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"З початку кількість запусків БПЛА російськими окупаційними військами з метою повітряної розвідки та коригування артилерійського вогню збільшилася на 50%", - зазначили військові.

У штабі ООС підкреслили, що маршрути польотів безпілотників проросійських бойовиків практично збігаються з районами, де фіксується найбільша кількість порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Тільки за вчорашній день, 20 липня, безпілотники бойовиків двічі перетнули лінію розмежування.

Всього в липні безпілотники російсько-окупаційних військ 27 разів здійснювали перетин лінії зіткнення. "Є чіткий зв'язок між польотами БПЛА і цілеспрямованим обстрілом об'єктів інфраструктури, будинків цивільного населення на підконтрольній території Уряду України з використанням заборонених артилерійських систем і мінометів", - зазначили в ООС.

Проросійські бойовики також вдаються до застосування засобів радіоелектронної боротьби проти безпілотників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. В організації зафіксували 31 випадок глушіння сигналу БПЛА.

Нагадаємо, з початку 21 липня бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Крім того, український військовий отримав поранення в результаті підриву на міні.

Зазначимо, за минулу добу, 20 липня, бойовики 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу поранений один український військовий.

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