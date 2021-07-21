Боевики используют на Донбассе беспилотники для корректировки обстрелов, - ООС

Пророссийские боевики стали активнее применять беспилотники на Донбассе . Они используют БПЛА для разведки и корректировки артиллерийского огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала количество запусков БПЛА российскими оккупационными войсками с целью воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня увеличилось на 50%", - отметили военные.

В штабе ООС подчеркнули, что маршруты полетов беспилотников пророссийских боевиков практически совпадают с районами, где фиксируется наибольшее количество нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Только за вчерашний день, 20 июля, беспилотники боевиков дважды пересекли линию разграничения.

Всего в июле беспилотники российско-оккупационных войск 27 раз совершали пересечение линии соприкосновения. "Есть четкая связь между полетами БПЛА и целенаправленным обстрелом объектов инфраструктуры, домов гражданского населения на подконтрольной территории правительству Украины с использованием запрещенных артиллерийских систем и минометов", - отметили в ООС.

Пророссийские боевики также прибегают к применению средств радиоэлектронной борьбы против беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В организации зафиксировали 31 случай глушения сигнала БПЛА.