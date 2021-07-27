Сьогодні річниця режиму "тиші" на Донбасі: в ТКГ розповіли, чи стало менше обстрілів

Рік тому вступив у дію режим припинення вогню на Донбасі. За цей час було зафіксовано 1995 обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Тристоронньої контактної групи в Мінську.

В ТКГ відзначили, що в результаті оголошеного перемир'я, на Донбасі стало в два рази менше смертей українських військовослужбовців, втричі менше поранених, майже втричі менше обстрілів, у порівнянні з періодом з липня 2019 до липня 2020 років.



З 27 липня 2019 року до 26 липня 2020 року збройні формування Російської Федерації 4257 разів здійснювали обстріли, 88 українських військовослужбовців загинуло, 494 – отримали поранення.

За час діі режиму припинення вогню з 27 липня 2020 року до 26 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинуло 45 та 154 військовослужбовця отримали поранення (дані Штабу ООС).