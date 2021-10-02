Бойовики двічі зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонену зброю

На Донбасі від початку доби, 2 жовтня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Під час одного з обстрілів бойовики використовували заборонену мінськими домовленостями зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, біля Новозванівки ворог здійснив прицільні обстріли позицій наших захисників з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм.

Разом з тим, у Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, за припущеннями штабу, це міг бути Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших захисників не було зафіксовано.

Зазначено, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність.