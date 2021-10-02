Бойовики двічі зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонену зброю
На Донбасі від початку доби, 2 жовтня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Під час одного з обстрілів бойовики використовували заборонену мінськими домовленостями зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, біля Новозванівки ворог здійснив прицільні обстріли позицій наших захисників з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм.
Разом з тим, у Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, за припущеннями штабу, це міг бути Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших захисників не було зафіксовано.
Зазначено, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність.
Нагадаємо, що минулої доби 1 жовтня, на Донбасі було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. 5 з них - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.