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На Донбасі зафіксовано 14 порушень: бойовики обстріляли з мінометів Авдіївку

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Донбас, Субота 02 жовтня 2021 07:55
На Донбасі зафіксовано 14 порушень: бойовики обстріляли з мінометів Авдіївку Фото: бойовики обстріляли з мінометів Авдіївку (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 1 жовтня, на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. 5 з них - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували у бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт: пошкоджено житлові будинки та прилеглі території. Втрат серед цивільного населення немає.

Біля Новозванівки та Новоолександрівки ворожі збройні формування стріляли з мінометів калібру 120 мм. Вдруге - у бік Новоолександрівки вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а поблизу Водяного, що на Приазов'ї, та Новолуганського - гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У напрямку Кримського російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У Донецькій області за допомогою безпілотника противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.

У районі Нью-Йорка ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів, застосував БПЛА і скинув ВОГ-17 (осколкову гранату).

Українські захисники відкривали вогонь.

Крім того, в Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотника, імовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили в штабі ООС.

Нагадаємо, в наслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Військові перебувають у лікувальному закладі. Стан обох поранених - задовільний

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