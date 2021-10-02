ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Боевики дважды срывали "тишину" на Донбассе, используя запрещенное оружие

Новина українською →
Донбасс, Суббота 02 октября 2021 12:35
Боевики дважды срывали "тишину" на Донбассе, используя запрещенное оружие Фото: боевики дважды срывали " тишину "на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На Донбассе с начала суток, 2 октября российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Во время одного из обстрелов боевики использовали запрещенное минскими договоренностями оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, у Новозвановки враг совершил прицельные обстрелы позиций наших защитников из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Вместе с тем в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, по предположениям штаба, это мог быть Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди наших защитников не было зафиксировано.

Указано, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность.

Напомним, что за прошедшие сутки 1 октября, на Донбассе было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. 5 из них - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
"Это наш гражданин". МИД обещает оказывать поддержку Саакашвили
"Это наш гражданин". МИД обещает оказывать поддержку Саакашвили
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо