Боевики дважды срывали "тишину" на Донбассе, используя запрещенное оружие
На Донбассе с начала суток, 2 октября российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Во время одного из обстрелов боевики использовали запрещенное минскими договоренностями оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, у Новозвановки враг совершил прицельные обстрелы позиций наших защитников из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.
Вместе с тем в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, по предположениям штаба, это мог быть Орлан-10, с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди наших защитников не было зафиксировано.
Указано, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность.
Напомним, что за прошедшие сутки 1 октября, на Донбассе было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. 5 из них - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.