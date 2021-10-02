Боевики дважды срывали "тишину" на Донбассе, используя запрещенное оружие

На Донбассе с начала суток, 2 октября российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Во время одного из обстрелов боевики использовали запрещенное минскими договоренностями оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, у Новозвановки враг совершил прицельные обстрелы позиций наших защитников из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Вместе с тем в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, по предположениям штаба, это мог быть Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди наших защитников не было зафиксировано.

Указано, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность.