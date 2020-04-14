На Донбасі бойовики 7 разів обстріляли позиції ООС, у ЗСУ втрат немає

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем

На Донбасі 13 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Упродовж доби бойовики відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно застосували чергові вогневі засоби та зберегли контроль над ситуацією в регіоні", - зазначили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів відкривали вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

По оборонцях Широкиного ворог з напрямку населеного пункту Саханка випустив шість мін калібру 82 мм.

Позиції Об’єднаних сил біля Пісків бойовики з напрямку населеного пункту Веселе обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Проти захисників поблизу Павлополя, Красногорівки і Тарамчука окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру.

В районі Опитного українські військові зафіксували обстріл з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з селом Кримське.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів 13 квітня не було.

За попередніми даними розвідки, 13 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських найманців.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Бойовики зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли позиції ООС біля Авдіївки, а з кулеметів великого калібру - поруч з Красногорівкою. Втрат серед серед українських во немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, за 12 квітня російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції ООС. В результаті обстрілу один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що окупаційні сили намагаються дискредитувати українських військовослужбовців.