ОБСЄ повідомила про понад 150 порушень "тиші" на Донбасі за добу

Протягом минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 26 – в Луганській. Більшість порушень сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції.

Про це йдеться у щоденному звіті ОБСЄ.

У Донецькій області СММ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню, зокрема 92 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції, на захід і північ від шахти "Октябрської" у Донецьку, а також на північ від. Широкиного.

У Луганській області Місія зафіксувала 26 порушень режиму припинення вогню, зокрема 10 вибухів невизначеного походження.

Нагадаємо, увечері 10 березня збройні формування РФ здійснили обстріл українських позицій зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка. Внаслідок ворожого нападу загинув український військовий.

Загалом 10 березня збройні формування Російської Федерації, ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, здійснювали обстріл позицій Збройних сил України. Так, з початку доби бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню.