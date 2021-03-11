Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Протягом минулої доби, 10 березня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу загинув український військовий.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка загарбники відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій ЗСУ з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку, 11 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 26 – в Луганській. Більшість порушень сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції.

Крім того, увечері 10 березня збройні формування РФ здійснили обстріл українських позицій зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка. Внаслідок ворожого нападу загинув український військовий.