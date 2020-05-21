"Укроборонпром" планує випускати бойові дрони разом з приватним бізнесом

Фото: в Україні готують виробництво бойових дронів (ukroboronprom.com.ua)

В Україні готуються випускати бойові дрони для Збройних сил

Державний концерн "Укроборонпром" планує випускати бойові безпілотні літальні апарати. До співпраці можуть залучити приватний бізнес.

Про це заявила заступник гендиректора "Укроборонпрому" з інновацій Надія Васильєва, передає прес-служба концерна.

За її словами, співпрацю з приватним сектором почали обговорювати на прикладі дронів, оскільки на сьогодні розроблено велику кількість легких розвідувальних та моніторингових комплексів, проте немає бойових, які можна поставити на озброєння.

"Наступного тижня ми плануємо обговорення цих бізнес-моделей співпраці в Міністерстві економіки", - заявила Васильєва.

У свою чергу представники Генерального штабу ЗСУ пояснили, що ключовою причиною того, що готові дрони не приймають на озброєння, є нестача їх випробувань в реальних бойових умовах на полігонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2020 році Міністерство оборони планує закупити близько 3 тисяч ракетних комплексів та ракет до них на суму понад 2,4 млрд гривень. На фінансування ракетної програми виділили на 300 млн гривень більше, ніж у 2019 році. Планується закупівля серійних зразків комплексів "Нептун" і "Вільха".

Автор: Іван Петров