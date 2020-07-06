Бойовики на Донбасі знову затримали одного з учасників обміну полоненими

Бойовики третій раз затримують одного з учасників обміну полоненими, жителя Донецька Григорія Сінченка. Його підозрюють у нібито скоєнні терактів.

Про це повідомляють сепаратиські ЗМІ.

Його звинувачують у начебто пошкодженні опори залізничного мосту в Пролетарському районі Донецька.

До цього бойовики самопроголошеної "ДНР" оголосили в розшук українського заручника Георгія Сінченка після його втечі.

Відзначимо, вперше бойовики затримали Сінченко за підозрою в підриві торгових кіосків та лінії електропередачі". Однак, 27 грудня 2017 року він був звільнений в рамках обміну полоненими.

Раніше повідомлялося, що в полоні бойовиків на окупованому Донбасі утримуються 214 українців.

Нагадаємо, 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною і проросійськими бойовиками з так званих "ДНР" і "ЛНР".

Нещодавно адвокат українських політв'язнів в РФ Микола Полозов заявив про відсутність прогресу в питанні звільнення заручників Кремля.