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Бойовики на Донбасі випустили більше 30 мін із заборонених мінометів

Новини » Надзвичайні події     03.03.2020 - 13:38
Бойовики на Донбасі випустили більше 30 мін із заборонених мінометів
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку поточної доби, 3 березня, бойовики п'ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, при цьому використовувалися заборонені мінськими домовленостями міномети. Про це повідомили під час брифінгу в Міністерстві оборони України.

Повідомляється, що бойовики випустили 33 міни з заборонених мінометів калібру 82 мм у Маріупольському напрямку.

"Так, починаючи з 4 ранку, грубо порушуючи мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації за напрямом Саханки чотири рази обстріляли позиції українських захисників неподалік Широкіно з міномета калібру 82мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також, вранці, протягом 40 хвилин, з міномета калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та іншого легкого піхотного озброєння окупаційні війська вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Лебединського", - повідомили в Міноборони.

Про бойові втрати з боку українських військових в результаті обстрілу бойовиків не повідомляється.

Нагадаємо, вчора, 2 березня, на Донбасі бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових. П'ятеро українських військових отримали поранення. Серед постраждалих також один мирний житель.

Раніше РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) повідомила про порушення домовленостей з розміщення військової техніки на Донбасі з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, бойовики з порушенням розмістили 18 невпізнаних танків.

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