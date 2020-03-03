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Боевики на Донбассе выпустили более 30 мин из запрещенных минометов

Новости » Происшествия     03.03.2020 - 13:38
Боевики на Донбассе выпустили более 30 мин из запрещенных минометов
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военных нет

От начала текущих суток, 3 марта, боевики пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, при этом использовались запрещенные минскими договоренностями минометы. Об этом сообщили во время брифинга в Министерстве обороны Украины.

Сообщается, что всего боевики выпустили 33 мины из запрещенных минометов калибра 82 мм в Мариупольском направлении.

"Так, начиная с 4 утра, грубо нарушая минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению Саханки четыре раза обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Широкино с миномета калибра 82мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также, утром, в течение 40 минут, с миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и другого легкого пехотного вооружения оккупационные войска вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Лебединского", - сообщили в Минобороны.

О боевых потерях со стороны украинских военных в результате обстрелов боевиков не сообщается.

Напомним, за вчера, 2 марта, на Донбассе боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военных. Пятеро украинских военных получили ранения. Среди пострадавших также один мирный житель.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила о нарушениях договоренностей по размещению военной техники на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, боевики с нарушением разместили 18 неопознанных танков.

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