Бойовики на Донбасі вісім разів порушили перемир'я

Фото: український військовий (РБК-Україна)

З початку поточної доби, 5 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці вісім разів порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. В результаті скидання гранати з безпілотника отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, поблизу Старогнатівки бойовики обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

На ділянках недалеко від населеного пункту Водяне, окупанти двічі порушили режим припинення вогню - вранці застосували вогнепальну зброю, а після обіду - міномети калібру 82 міліметри.

Крім того, поблизу населеного пункту Попасна бойовики скинули гранату ВОГ-17 з безпілотника, в результаті чого військовий отримав осколкове поранення.

"Воїна оперативно доставлений у лікувальний заклад, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров'я захисника задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також біля Попасної окупанти відкривали вогонь по позиціях ООС з великокаліберного кулемета.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 листопада, на Донбасі зафіксовано шість порушень домовленостей з боку збройних формувань РФ. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Раніше ОБСЄ зафіксувала сім обстрілу біля Донецької фільтрувальної станції.