Бойовики шість разів порушили "тишу" на Донбасі

Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Упродовж минулої доби, 4 листопада, на Донбасі зафіксовано шість порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, з боку збройних формувань РФ. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Так, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту Шуми задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Застосувавши стрілецьку зброю, військові Об’єднаних сил збили безпілотник противника.

Від початку поточної доби, 5 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 3 листопада, бойовики на Донбасі шість разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу був поранений український військовий.

Раніше ОБСЄ зафіксувала сім обстрілу біля Донецької фільтрувальної станції.

Крім того, ТКГ погодила чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі.