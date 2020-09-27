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Бойовики на Донбасі знову порушили "тишу"

Донбас, Неділя 27 вересня 2020 17:57
Бойовики на Донбасі знову порушили "тишу"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 27 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції українських військових. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольована.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Дослідне. Обстріли були вчинені зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і підствольного гранатомета.

Також ворожий вогонь був зафіксований на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхове і Шумів зі стрілецької зброї.

Загиблих і поранених серед українських військових немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 вересня, бойовики три рази порушили режим "тиші". Неподалік від Оріхового в результаті підриву на міні троє військових отримали осколкові поранення.

Крім того, в п'ятницю російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я поблизу Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що в середині вересня під час інженерних робіт біля Водяної на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

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