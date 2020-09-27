На Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

На Донбасі 26 вересня у смугах відповідальності українських бригад задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Поблизу Оріхового внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військових зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Вогневу активність бойовиків зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї - біля Верхньоторецького. Поблизу Авдіївки у нічний час доби окупанти провокували українських військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

У районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військових зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення різного ступеня важкості. Їх доправили до лікувального закладу і надали необхідну медичну допомогу.

Окрім того, військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на ділянці розміром 5 гектарів неподалік населеного пункту Майорськ.

Від початку поточної доби, 27 вересня, проголошений режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили один раз. Постріли зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета відмічено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Опитного.

Нагадаємо, у п'ятницю російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я поблизу Авдіївки.

Додамо, в середині вересня під час інженерних робіт поблизу Водяного на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.