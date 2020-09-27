Боевики на Донбассе вновь нарушили "тишину"

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

С начала текущих суток, 27 сентября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли позиции украинских военных. Ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Опытное. Обстрелы были совершены из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета.

Также вражеский огонь был зафиксирован на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово и Шумов из стрелкового оружия.

Погибших и раненых среди украинских военных нет.

Напомним, за минувшие сутки, 26 сентября, боевики три раза нарушили режим "тишины". Неподалеку от Орехово в результате подрыва на мине трое военных получили осколочные ранения.

Кроме того, в пятницу российско-оккупационные войска дважды нарушали перемирие вблизи Авдеевки.

Ранее сообщалось, что в середине сентября во время инженерных работ возле Водяного на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.