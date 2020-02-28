Бойовики на Донбасі ведуть обстріли з житлових секторів, - ООС

Фото: бойовики на Донбасі (з відкритих джерел)

Також окупанти розповсюджують фейкову інформацію про бійців ООС

Проросійські ЗМІ розповсюджують інформацію про нібито підготовку підрозділів Об’єднаних сил до обстрілів населених пунктів, що знаходяться на території, яку тимчасово контролюють російські окупаційні війська. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Крім того, російські окупанти на постійній основі застосовують заборонену загальноприйнятими правилами ведення бойових дій тактику дій: противник спеціально розміщує озброєння серед житлового сектору населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України, та звідти відкриває вогонь по позиціях українських військових, таким чином намагаючись спровокувати підрозділи Об’єднаних сил на вогневу відповідь.

Також останнім часом окупанти надсилають українським захисникам на лінії зіткнення брехливі провокаційні смс-повідомлення.

Нагадаємо, вчора у Міноборони повідомляли, що російськими пропагандистами активізовано розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню.

Додамо, 26 лютого в результаті обстрілів бойовиків загинув один і постраждали двоє українських військовослужбовців.