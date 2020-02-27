Бойовики на Донбасі розповсюджують фейки про бійців ООС, - розвідка

Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Такі дії російських пропагандистів спрямовані на дискредитацію українських захисників

Російськими пропагандистами активізовано розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони.

У розвідці зазначають, що такі дії російських пропагандистів спрямовані на дискредитацію українських захисників.

"Водночас російськими пропагандистами активізовано розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними розвідки, командування російських окупаційних військ підтримує високий рівень напруженості в ОРДЛО. Зокрема, зростає кількість обстрілів позицій Об’єднаних сил для провокування вогню у відповідь, окупантами здійснюється демонстративне переміщення озброєння і військової техніки з тилових районів у райони передових позицій.

Нагадаємо, з початку доби на Донбасі утримується режим "тиші". Хоча до цього, 26 лютого, в результаті обстрілів бойовиків загинув один і постраждали двоє українських військовослужбовців.