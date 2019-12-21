Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Інцидент стався поблизу окупованого населеного пункту Раївка

У четвер, 19 грудня, російсько-окупаційні сили обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в районі окупованого населеного пункту Раївка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденний звіт ОБСЄ.

За даними спостерігачів, здійснюючи політ безпілотника на північно-східній околиці Раївки спостерігачі чули 4 постріли зі стрілецької зброї. Обстріли велися приблизно за 400-450 метрів на південний схід від місця перебування спостерігачів.

Зазначається, що вогонь вівся у напрямку безпілотника СММ ОБСЄ, що пролітав за 420 метрів на схід від команди спостерігачів. Після фіксації обстрілів спостерігачі приземлили безпілотник та залишили район.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ констатували збільшення кількості вибухів та фактів порушення режиму припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. У Донецькій області місія ОБСЄ зареєструвала близько 190 вибухів, ще 34 вибухи було зафіксовано на Луганщині.

Також РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 20 грудня, бойовики на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Окупанти застосовували міномети 82-го калібру. Вчора один український військовослужбовець отримав травму сітківки внаслідок використання лазерної зброї з боку російсько-окупаційних сил.