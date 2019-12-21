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На Донбасі використали лазерну зброю, двоє військових травмовані

Новини » Надзвичайні події     21.12.2019 - 07:20
На Донбасі використали лазерну зброю, двоє військових травмовані
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Одному українському військовому травмувало сітківку ока, інший поранений під час обстрілів

На Донбасі протягом минулої доби, 20 грудня, україський військовий отримав травму сітківки внаслідок використання лазерної зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Ще один військовослужбовець із числа ООС дістав поранення внаслідок обстрілів, яких за добу нарахували 10. Противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також із гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу населеного пункту Хутір Вільний, неподалік Світлодарська, біля Кримського, Невельського, Славного, Кам'янки, Василівки та поблизу шахти Дутівка.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не має", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, 18 грудня учасники Тристоронньої контактної групи не змогли узгодити нове перемир'я на сході України. Сторони домовилися про продовження перемир'я, оголошеного в липні 2019 року.

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