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Бойовики на Донбасі використовують заборонені міномети, - СЦКК

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 11:54
Бойовики на Донбасі використовують заборонені міномети, - СЦКК
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Російські найманці застосовували міномети 3 та 4 вересня

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила про факти застосування забороненого мінськими угодами озброєння з боку російсько-окупаційних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як повідомляється, російські найманці, в супереч мінським угодам, застосовують міномети 82-го та 120-го калібрів під час обстрілів українських позицій.

Так, у вівторок, 3 вересня, у період з 18:57 до 19:55 бойовики випустили 6 мін 120-го калібру по позиціям підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне.

Крім того, мінометний обстріл був зафіксований і вранці 4 вересня. Російські збройні формування випустили 10 мін калібру 82 мм та одну міну калібру 120 мм по українським військовослужбовцям поблизу Майорська.

"Вищевказані факти вкотре свідчать про небажання найманців та збройних формувань Російської Федерації дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання мінських домовленостей", - зазначили у відомстві.

Бойовики на Донбасі використовують заборонені міномети, - СЦКК

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час так званого "хлібного перемир'я", яке діє з 21 липня, на Донбасі було зафіксовано 32 обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Зокрема, у період перемир'я бойовики випустили по українським військовим понад 230 мін різних калібрів та 9 артилерійських снарядів калібру 112 мм.

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