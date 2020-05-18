Бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші"

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Окупанти застосували заборонене озброєння

У понеділок, 18 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому бойовики застосували заборонене до розміщення на лінії зіткнення озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Так, незаконні збройні формування обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 82 мм, а також підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські воїни на всі обстріл давали жорстку відповідь і придушували ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділу Об'єднаних сил надійно утримують займані рубежі і готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" у Богданівки противник застосував міномети 82-го калібру і великокаліберні кулемети.

Недалеко від населеного пункту Тарамчук ворог вів вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а захисників Широкіне обстріляв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілу не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення.

Крім того, 15 травня на окупованій території Луганської області обстріляли патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Інцидент стався поблизу окупованого Березовського, коли спостерігачі здійснювали оголошений політ безпілотника малого радіуса дії.

Автор: Валерія Мрачковська