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Доба на Донбасі: 11 обстрілів, ліквідовано одного бойовика

Новини » Надзвичайні події     19.05.2020 - 07:44
Доба на Донбасі: 11 обстрілів, ліквідовано одного бойовика
Фото: військові ОС на Донбасі (mil.gov.ua)

У сладі Об'єднаних сил втрат немає

Обстановка на Донбасі минулої доби, 18 травня, була не спокійною - збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. У відповідь українські війська придушували вогонь противника, ліквідувавши одного бойовика.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на штаб Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовані біля Богданівки, Тарамчука, Красногорівки, Широкиного, поруч з Новотошківським, біля Новолуганського та тричі біля Луганського.
Також поруч з Південним і неподалік Новоолександрівки.

"Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли", - зазначили у штабі.

Від початку поточної доби російські збройні формування відкривали вогонь біля Оріхового та Новотошківського. Українські війська відкрили вогонь у відповідь. Втрат серед ОС немає.

Нагадаємо, українські правоохоронці розслідують факт участі снайперів Росії в обстрілі позицій Об'єднаних сил в Луганській області у лютому 2020 року. Тоді у результаті обстрілу позицій ООС поблизу Новотошківського один український військовий був убитий, ще один - поранений.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Донбасобстрелбойовики
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