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Бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Четвер 18 лютого 2021 07:39
Бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 17 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових не було.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Поблизу населеного пункту Славне противник застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного, а неподалік Шумів окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 18 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 лютого, бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях. Жоден український військовий не постраждав. Водночас СММ ОБСЄ зафіксувала десять порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 29 - в Луганській.

Крім того, 15 лютого бойовики три рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників не було.

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