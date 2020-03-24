Бойовики застосували заборонене озброєння на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі з початку поточної доби, 24 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" було здійснено обстріл поблизу Красногорівки, в районі населеного пункту Березове, поруч з Мар'їнкой, поблизу Павлополя.

Також обстріли були зафіксовані неподалік Новоолександрівка, поруч з Кримським і поблизу Новотошківського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 24 березня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 березня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Крім того, 22 березня бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Втрат у складі ВСУ не було.