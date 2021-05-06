Бойовики на Донбасі шість разів порушували "тишу". Військові стріляли у відповідь

Проросійські бойовики сьогодні, 6 травня, шість разів обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілів один український військовий загинув, а ще один - постраждав.
Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.
Поблизу Новгородського бойовики били з мінометів 82-го калібру, а в районі Південного разом з мінометами окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети. Біля Пісків позиції ООС потрапили під обстріл з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Окупанти також обстрілювали Пищевик та Новотошківське, застосовувавши великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А українських військових біля Новотроїцького сьогодні обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, вчора українські позиції на Донбасі 19 разів потрапляли під ворожі обстріли. В результаті агресивних дій противника постраждали двоє українських військових.
Крім того, нещодавно бойовики обстріляли лікарню в Красногорівці. Цей інцидент кваліфікували як терористичний акт.