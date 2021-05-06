Бойовики на Донбасі шість разів порушували "тишу". Військові стріляли у відповідь

Проросійські бойовики сьогодні, 6 травня, шість разів обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілів один український військовий загинув , а ще один - постраждав.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook .

Поблизу Новгородського бойовики били з мінометів 82-го калібру, а в районі Південного разом з мінометами окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети. Біля Пісків позиції ООС потрапили під обстріл з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окупанти також обстрілювали Пищевик та Новотошківське, застосовувавши великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А українських військових біля Новотроїцького сьогодні обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - наголосили у штабі.