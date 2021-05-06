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На Донбасі під обстрілом загинув український боєць, ще одного поранено

Новость на русском → Донбас, Четвер 06 травня 2021 16:35
На Донбасі під обстрілом загинув український боєць, ще одного поранено Фото: українські військові на Донбасі (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В ході чергового обстрілу на Донбасі загинув український військовий. Ще один боєць отримав поранення і знаходиться у важкому стані.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що противник сьогодні в черговий раз порушив режим припинення вогню. Зокрема, було прицільно обстріляно українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Новотроїцьке.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення, йому оперативно надали першу допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я - тяжкий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі протитанковою керованою ракетою обстріляли цивільний сектор Попасної в Луганській області. В результаті розриву ракети сталася пожежа, обійшлося без постраждалих.

До цього стало відомо, що окупанти в окремих районах Донецької області почали узгоджувати список на обмін полоненими.

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