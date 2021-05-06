Боевики на Донбассе шесть раз нарушали "тишину". Военные стреляли в ответ

Пророссийские боевики сегодня, 6 мая, шесть раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный погиб, а еще один - пострадал.
Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.
Вблизи Новгородского боевики били из минометов 82-го калибра, а в районе Пивденного вместе с минометами оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы. Возле Песков позиции ООС попали под обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Оккупанты также обстреливали Пищевик и Новотошковское, применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А украинских военных возле Новотроицкого сегодня обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь", - отметили в штабе.
Напомним, вчера украинские позиции на Донбассе 19 раз попадали под вражеские обстрелы. В результате агрессивных действий противника пострадали двое украинских военных.
Кроме того, недавно боевики обстреляли больницу в Красногоровке. Этот инцидент квалифицировали как террористический акт.